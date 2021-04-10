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Новости

Вышли геймплейные трейлеры Age of Empires IV

На специальном мероприятии, посвящённом Age of Empires IV, разработчики продемонстрировали три геймплейных ролика. Также были показаны трейлер кампаний, трейлер за Индию и ролик про Китай.

Геймплейный трейлер
Трейлер кампании
Индия
Китай
Сражения на воде

Для второй части культовой игры анонсировали DLC с кооперативом в режиме исторических боёв. Выход намечен на апрель этого года.

В стороне не осталась Age of Empires III и она также получит обновление, посвящённое цивилизациям Соединённых штатов. Его можно загрузить бесплатно, пройдя внутриигровые испытания. Кроме того, появится дополнение с африканскими цивилизациями.

Участники программы инсайдеров, в этом году смогут принять участие в закрытом бета-тесте Age of Empires IV. О старте будет объявлено позже.

Выход Age of Empires IV запланирован на осень 2021 года.

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Источник:
Age Of Empires
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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