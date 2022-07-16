Производитель чехлов выпустил аксессуары для «превращения» любого смартфона в Nothing Phone (1)

Недавно представленный Nothing Phone (1) от сооснователя OnePlus Карла Пейя, начал поступать в продажу. Несмотря на странную презентацию, смартфон смог заинтересовать пользователей своим корпусом, а именно необычной задней панелью с подсветкой из светодиодов.

Идею задней панели Nothing Phone (1) быстро подхватил производитель чехлов и аксессуаров Dbrand. Он анонсировал наклейки и защитные чехлы для многих смартфонов под названием Something, которые внешне напоминают панель Phone (1).

Приобрести наклейки и чехлы Something пока можно для iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra и Pixel 6 Pro. Чуть позже обещают расширение линейки аксессуаров для других устройств.

Аксессуары Something не умеют имитировать подсветку и, в целом, лишены каких-либо особенностей, реализованных в Nothing Phone (1). Наклейка за $25 имеет толщину в 0,23 мм и устойчива к царапинам, а чехол за $50 обладает защитой военного уровня.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!