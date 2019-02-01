Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Вышла публичная watchOS 7 для Apple Watch

Apple выпустила публичную бета-версию watchOS 7. Для её установки нужно быть зарегистрированным в программе бета-тестирования Apple. Сделать это можно через официальный сайт компании на специальной страничке.

Бета-версию watchOS 7 могут установить владельцы Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 и Apple Watch Series 5. Обновление добавляет новые возможности в виде настройки циферблата под себя, а также функцию делиться ими с другими пользователя.

Также появились “антиковидные” функции. Часы будут напоминать своему владельцу чаще мыть руки, а также следить за этим процессом с помощью специальных датчиков.

Кроме того, Apple Watch получили новые звуки уведомлений, а также расширенные показатели в новых видах упражнений.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить