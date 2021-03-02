Вышел трейлер аниме «DOTA: кровь дракона»

На YouTube опубликовали новый трейлер аниме «DOTA: кровь дракона». И это уже полноценный трейлер. Где показали сюжетную завязку, основных героев и даже богиню Луны. Само собой, есть и драконы.

Протагонистами выступают рыцарь-дракон Дэйвион и принцесса Мирана, которые ищут волшебные лотосы Селемены. С их помощью они надеются возродить богиню Луны, ведь так сказано в предании.

Первая серия выйдет уже 25 марта, в том числе на русском языке. Всего же официально обещаны 8 серий, но, судя по некоторым утечкам, их будет не менее 24. При этом сериал уже получил рейтинг 18+ или R, так что стоит ожидать настоящего хардкора.

Сам сериал выйдет на Netflix.