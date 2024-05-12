Вышел эмулятор Gamma для запуска игр с PlayStation One на iPhone

В App Store появился эмулятор игр для первой PlayStation под названием Gamma. За его созданием стоит компания по разработке мобильных приложений ZodTTD.

При помощи эмулятора Gamma на iPhone и iPad можно запускать игры от PS1. Достаточно найти и загрузить ROM-файл для PSX и добавить его в приложение. Например, можно поиграть в Tekken, GTA 2, Pepsi Man, Crash Bandicoot и другие легендарные проекты.

Кроме того, эмулятор использует синхронизацию с Google Drive и Dropbox для резервного копирования игровых файлов и сохранений. Дополнительно по Bluetooth доступно подключение клавиатуры или геймпада.

Приложение доступно бесплатно в App Store и не имеет встроенных покупок.