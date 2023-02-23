Вырез в стиле Dynamic Island от Realme показали на видео

Realme готовит смартфон с вырезом в стиле Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Производитель назвал свою разработку «realme Mini Capsule».

Сейчас появилось видео, которое демонстрирует как будет работать такой вырез в смартфоне.

Видео показывает, что динамический вырез не так универсален, как Dynamic Island. В Realme отображается только мощность и процент зарядки. Доступа к приложениям, просмотра уведомлений, управления музыкой нет, добавятся ли все эти фишки остается под вопросом.

Предполагается, что новинка с «realme Mini Capsule» достанется устройствам C-серии. Но какой конкретно это будет смартфон и когда он выйдет неизвестно.