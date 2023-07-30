Apple значительно уменьшит рамки вокруг дисплея iPhone 15 Pro

Известный журналист Марк Гурман поделился информацией о планах компании Apple на внедрение новой технологии LIPO (формовка под низким давлением) в iPhone и iPad. Эта технология, ранее используемая в Apple Watch, позволит значительно уменьшить рамки вокруг дисплеев будущих устройств.

Согласно данным Гурмана, благодаря применению технологии LIPO, рамки вокруг дисплеев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max сократятся с 2,2 мм до всего 1,5 мм.

В настоящее время основной задачей является применение нововведения именно к рамкам айфонов. Однако в будущем компания планирует распространить технологию на устройства iPad, что также приведет к уменьшению рамок и созданию более компактных и современных планшетов.