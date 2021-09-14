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Новости

Все же монстр? Реклама Galaxy M52 намекает на рекордную ёмкость аккумулятора

Анонс смартфона Samsung Galaxy M52 5G приближается. Однако компания до последнего момента сохраняет интригу — какой же ёмкостью будет обладать аккумулятор. Все недавние утечки утверждали, что он получит ёмкость в 5000 мАч, однако первый официальный рекламный постер намекает, что всё не так просто.

Его опубликовал сайт Amazon India. Судя по изображению, новый смартфон будет «монстром автономности». На это косвенно указывает и тот факт, что модель Galaxy M51 имела аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Более того, сам источник чётко указывает на это в перечне спецификаций.

В остальном новинка соответствует ранним утечкам — процессор Snapdragon 778G, экран 120 Гц с диагональю 6,7 дюйма и 64-мегапиксельная основная камера, а также фронтальная, врезанная в экран. Отметим, что ранее говорилось о выходе смартфона M52 на рынок в сентябре.

Если эти данные верны, то новинка будет поистине народным субфлагманом.

Источник:
91Mobiles

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