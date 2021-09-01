Появилось качественное изображение флагмана Xiaomi 11T

Опубликованы первые изображения смартфона Xiaomi 11T, которые демонстрируют новинку со всех сторон.

Первое изображение разместил инсайдер под ником Digital Chat Station. Судя по нему, экран получит врезанную фронтальную камеру и узкие рамки. На правом торце размещаются кнопки включения и регулировки громкости. Основная камера, как сообщается, получит главный модуль на 108 МП, всего же будет 3 датчика.

Помимо этого, обнародованы и другие изображения:

Как ожидается, Xiaomi 11T получит процессор Dimensity 1200, AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. В качестве ОС обещана Android 11 с пользовательским интерфейсом MIUI 12.5.