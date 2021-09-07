Похоже Samsung M52 5G выйдет уже скоро — он прошёл сертификацию

По данным регулятора Bluetooth SIG, смартфон среднего уровня Samsung Galaxy M52 5G уже прошёл сертификацию. Как ожидается, он выйдет на рынок уже в сентябре.

Судя по данным источника, ожидается две версии: SM-M526BR_DS и SM-M526B_DS. В чём состоит отличие — пока неясно. При этом отметим, что смартфон оснащён однокристальной системой Snapdragon 778G, 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 11.

У новинки будет 6,7-дюймовый дисплей S-AMOLED с разрешением FHD+ и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч. Хотя ранее ходили слухи о 7000 мА•ч.

Обещана фронтальная камера на 32 МП, врезанная в экран, основная камера с главным датчиком ISOCELL GW3 на 64 МП, а также дополнительными модулями на 12, 5 и 5 МП.

Продажи одновременно стартуют в Индии, Китае и Европе, новинка будет доступна в синем, чёрном и белом цветах.