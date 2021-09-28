Монстр автономности: Samsung Galaxy M52 5G представлен официально

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M52 5G. Несмотря на его позиционирование в качестве «монстра автономности», у него батарея лишь на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. У Galaxy M51 был аккумулятор на 7000 мА·ч.

При этом новый смартфон получил толщину корпуса в 7,4 мм, что больше, чем у Xiaomi Civi. При этом ёмкость батареи у «китайца» почти такая же, как и другие спецификации.

Galaxy M52 5G получил процессор Snapdragon 778G, экран Super AMOLED Infinity-O с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Сканер отпечатка находится сбоку. Есть 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера получила модули на 64, 12 и 5 МП. Фронтальная — 32 МП. В качестве Ос используется Android 11.

Версия на 6/128 ГБ оценивается в 365 долларов. Вариант на 8 ГБ стоит чуть дороже. Продажи новинки стартуют 3 октября в Индии. Вышеупомянутая версия Xiaomi Civi стоит чуть дороже, но и характеристики там поинтереснее.