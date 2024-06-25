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Все модели AirPods получили новую прошивку

Apple выпустила обновлённые прошивки для наушников AirPods и Beats Fit. Обновление получили следующие модели:

  • AirPods Pro 2 – прошивка 6F8
  • PowerBeats Pro – прошивка 6F8
  • Beats Fit Pro – прошивка 6F8

  • AirPods Pro – прошивка 6A326
  • AirPods 2 – прошивка 6A326
  • AirPods 3 (обзор) – прошивка 6A326
  • AirPods Max – прошивка 6A326

Какие изменения в них, пока неизвестно. В анонсе лишь говорится, что повышена стабильность работы и исправлены найденные ошибки.

Обновление наушников произойдёт автоматически, когда будет стабильный Wi-Fi и подключение к iPhone.

Просмотреть версию прошивку можно из Настроек > Основные > Об этом устройстве > Модель наушников.

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Источник:
The GEEK
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