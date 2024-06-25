Все модели AirPods получили новую прошивку

Apple выпустила обновлённые прошивки для наушников AirPods и Beats Fit. Обновление получили следующие модели:

AirPods Pro 2 – прошивка 6F8

PowerBeats Pro – прошивка 6F8

Beats Fit Pro – прошивка 6F8

AirPods Pro – прошивка 6A326

AirPods 2 – прошивка 6A326

AirPods 3 (обзор) – прошивка 6A326

AirPods Max – прошивка 6A326

Какие изменения в них, пока неизвестно. В анонсе лишь говорится, что повышена стабильность работы и исправлены найденные ошибки.

Обновление наушников произойдёт автоматически, когда будет стабильный Wi-Fi и подключение к iPhone.

Просмотреть версию прошивку можно из Настроек > Основные > Об этом устройстве > Модель наушников.