Все модели AirPods получили новую прошивку

Apple выпустила обновлённые прошивки для наушников AirPods и Beats Fit. Обновление получили следующие модели:
- AirPods Pro 2 – прошивка 6F8
- PowerBeats Pro – прошивка 6F8
- Beats Fit Pro – прошивка 6F8
- AirPods Pro – прошивка 6A326
- AirPods 2 – прошивка 6A326
- AirPods 3 (обзор) – прошивка 6A326
- AirPods Max – прошивка 6A326
Какие изменения в них, пока неизвестно. В анонсе лишь говорится, что повышена стабильность работы и исправлены найденные ошибки.
Обновление наушников произойдёт автоматически, когда будет стабильный Wi-Fi и подключение к iPhone.
Просмотреть версию прошивку можно из Настроек > Основные > Об этом устройстве > Модель наушников.