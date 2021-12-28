Обзор AirPods 3: долгожданное обновление?

В конце октября 2021 года, Apple выпустила долгожданные наушники AirPods 3. С особым интересом их ждали пользователи первого и второго поколения AirPods. Владельцы AirPods Pro навряд ли посмотрят в их сторону, а зря.

AirPods 3 – это технически переработанные AirPods Pro, но только без силиконовых насадок, а также активного шумоподавления. Поэтому AirPods 3 имеют гораздо больше общего с «прошками», чем с обычными AirPods. Впрочем, в них найдётся и то, что Apple впервые применила в своих наушниках. Но не будем забегать вперёд.

Технические характеристики

Модель: AirPods 3

Поддерживаемые кодеки: AAC, ALAC, SBC

Подключение: Bluetooth 5.0

Микрофон: есть

Степень защиты: IPX4

Диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц

Аккумулятор: 345 мАч (кейс)

Беспроводная зарядка: MagSafe

Время работы: 6 часов

Время работы с зарядным кейсом: 30 часов

Стоимость: 16 490 рублей

Комплектация

Как и прошлые поколения, AirPods 3 поставляются в привычном квадратном боксе белого цвета. Как и вся новая продукция Apple, коробка лишена плёнки, а оснащена бумажными защитными стикерами. Такой подход помогает избежать использования лишнего пластика и отлично защищает от несанкционированного вскрытия.

Внутри нас ждёт стандартный набор бумажек, зарядный шнур с выходом USB-C/Lightning и сами наушники. Всё без изменений.

Они так (не)похожи

Дизайн AirPods третьего поколения выполнен на основе AirPods Pro. Если смотреть невооруженным взглядом на два кейса, то AirPods 3 можно принять за AirPods Pro и наоборот. Новый кейс стал немного короче и чуть выше.





Кейсы AirPods 2, AirPods Pro и AirPods 3-го поколения

Кажется, что Apple совсем ничего не поменяла. По факту, Apple улучшила внешние и технические характеристики беспроводной гарнитуры, что заметно их выделяет на фоне других AirPods.

Кейс AirPods 3 имеет магниты MagSafe, которые предназначены для лучшей совместимости с другими аксессуарами. AirPods и ранее могли заряжаться беспроводным способом, но чехол не мог к ним примагничиваться.

Стоит заметить, что поддержка MagSafe уже повсеместно добавлены в новые выпуски AirPods Pro. На упаковке будет указано «Magsafe Charging Case». Также Apple добавили в новые наушники графитовую подкладку для устранения перегрева во время зарядки.

Впервые за всю историю AirPods кейс и наушники защищены от влаги по стандарту IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления). Для сравнения в AirPods Pro защищены только сами наушники, но не кейс. Стандартная защита IPX4 не спасет гарнитуру после глубокого погружения в воду, зато не пропустит капли дождя.

Если вы особо оберегаете свои устройства, то настоятельно рекомендую приобретать к AirPods силиконовый чехол. Кейсу достаточно попасть в сумку, чтобы обрести микроцарапины. Впрочем, кейс белый и внимание на этом зацикливать не стоит.

Особенности нового поколения

При подключении к наушникам, iPhone попросит обновить ПО до версии iOS 15.1, которая открывает все функции AirPods 3. При этом AirPods совместимы со старыми версиями ПО, но тогда будет доступен минимальный набор функций в пункте управления.

Внешнее отличие от AirPods Pro: контур кольца динамика шире, толще и выше. Ножка наушников стала заметно шире и короче, а датчики с микрофонами переместились на другую часть корпуса. Выполнено это для того, чтобы каждый наушник уверенно держался в ушном канале и не выпадал при физических активностях. Хотя, форма и размер наушников для каждого индивидуальна. В наушниках удобно находиться целый день и их практически не чувствуешь. Какого-либо дискомфорта, как это было в AirPods Pro – я не испытываю.

Отсутствие необходимости постукивания для переключения треков. В AirPods 3 (как и в AirPods Pro) отменили переключение музыки с помощью постукивания. Наушники на дужках имеют датчики давления, на которые нужно нажимать. Короткое нажатие переключает музыку, а длинное включает Siri. Очень легко и комфортно переключаются треки двумя нажатиями, нет неприятных ощущений от постукивания по ушам. Особенно переключение становится комфортным в холодное время года, когда ходишь в перчатках.

AirPods 3 теперь лучше понимают требования пользователя. Вытащил наушник, музыка остановилась. Это было и в прошлых поколениях, но здесь есть новизна. Теперь на место оптического датчика, который следит за нахождением наушника в ухе, отвечает датчик контакта с кожей. Поэтому, в кармане или на тумбочке, воспроизводить музыку гарнитура сама уже не сможет. Датчик точный и гораздо чувствительней.

Автономность

Время работы гарнитуры увеличилось всего лишь на час (было 5, стало 6 часов). Немощно, но всё же. Автономность зарядного кейса составляет около 30 часов, этого хватает на пять полных зарядок наушников. В моём случае на одном заряде наушники прожили неделю.

Официальные данные такие:

До 6 часов в режиме прослушивания аудио;

До 5 часов при использовании пространственного аудио;

До 4 часов в режиме разговора;

До 30 часов при использовании кейса.

Есть поддержка быстрой зарядки – 5 минут в кейсе обеспечат около 1 часа работы.

Со временем показатели автономности могут поменяться в меньшую сторону, но это типичная ситуация любой техники со встроенным аккумулятором.

Звук

Более крупная форма корпуса гарнитуры, к сожалению, не повлияла на пассивную изоляцию окружающего шума. Она все такая же, как и в предыдущих поколениях.

По звуковым функциям из моделей прошлого поколения остались наличие чипа H1, адаптивного эквалайзера и функции Airpods Max и AirPods Pro. Apple хорошо поработали над звуком и в данной модели хорошо слышны басы, яркие и чёткие средние частоты.

Звук сбалансированный, без каких-либо акцентов на конкретный жанр. В них можно слушать буквально всё – от джаза до тяжёлого металла. Никак не претендую на звание аудиофила, но смогу с уверенностью заявить, что звук качественный.

Кроме того, AirPods 3 получили адаптивный эквалайзер, который присутствует в AirPods Pro и AirPods Max. При помощи внешних микрофонов он автоматически регулирует параметры звука с учётом геометрии уха владельца.

Пространственное аудио – ещё одна новая функция, которая отлично подойдёт для просмотра фильмов с многоканальным звуком или прослушивания музыки. Пространственный звук использует комбинацию объемного звучания, которое есть в домашних кинотеатрах с Dolby Atmos. Это создает окружающее пространство трехмерных звуков, в котором вы чувствуете, что находитесь в центре него.

Ко всему этому можно включить динамическое отслеживание движения головы, которое будет создавать иллюзию, что вывод звука привязан к конкретному устройству. Когда поворачиваете голову, звуковое поле отклоняется влево или вправо, чтобы сохранить положение в пространстве.

Динамический пространственный звук является изюминкой этого поколения. Просмотр фильмов переходит на новый уровень и от этой функции я получил огромное удовольствие. Диалоги и действия персонажей происходили в трехмерном пространстве вокруг меня, когда я лежал на диване или неподвижно сидел в кресле. Настолько необычные ощущения.

Во время разговоров по FaceTime, звук исходит из того направления, в котором человек расположен на экране. Например, если я активно начинал общаться с группой людей по FaceTime, звук смещался или перемещался в одну или другую сторону в зависимости от того, куда я поворачивал голову или iPhone.

Фишка крутая, настоятельно рекомендую опробовать.

Из наушников в гарнитуру

Как и прежде, наушники я использую в качестве гарнитуры. Давно появилась привычка общаться через наушники, потому что руки свободны и параллельно ими можно что-то писать, чем прижимать смартфон к уху.

В разговорах с собеседником качество слышимости, микрофона и охвата речи не испортилось. Никто не жаловался, что у меня что-то булькает или слышны сторонние шумы. При этом без разницы – был я за рулём или на оживлённой улице.

Итого

Если вы пользователь техники Apple и у вас наушники второго поколения или вообще их нет, то очевидно, что купить AirPods 3 однозначно стоит. В них нет функции активного шумоподавления, которая есть в AirPods Pro, но есть свои новые «фишки» и особенности.

Ценник не такой маленький, но за эти деньги вы получите не только красивые анимации и качественный звук, а гораздо больше. Плавная работа с устройствами Apple, поддержка аксессуаров MagSafe и фирменные технологии в виде пространственного аудио и динамического отслеживания движения головы. Уже только от них можно получить целый спектр эмоций.