Обзор AirPods 3: долгожданное обновление?

В конце октября 2021 года, Apple выпустила долгожданные наушники AirPods 3. С особым интересом их ждали пользователи первого и второго поколения AirPods. Владельцы AirPods Pro навряд ли посмотрят в их сторону, а зря.
AirPods 3 – это технически переработанные AirPods Pro, но только без силиконовых насадок, а также активного шумоподавления. Поэтому AirPods 3 имеют гораздо больше общего с «прошками», чем с обычными AirPods. Впрочем, в них найдётся и то, что Apple впервые применила в своих наушниках. Но не будем забегать вперёд.
Технические характеристики
- Модель: AirPods 3
- Поддерживаемые кодеки: AAC, ALAC, SBC
- Подключение: Bluetooth 5.0
- Микрофон: есть
- Степень защиты: IPX4
- Диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц
- Аккумулятор: 345 мАч (кейс)
- Беспроводная зарядка: MagSafe
- Время работы: 6 часов
- Время работы с зарядным кейсом: 30 часов
- Стоимость: 16 490 рублей
Комплектация
Как и прошлые поколения, AirPods 3 поставляются в привычном квадратном боксе белого цвета. Как и вся новая продукция Apple, коробка лишена плёнки, а оснащена бумажными защитными стикерами. Такой подход помогает избежать использования лишнего пластика и отлично защищает от несанкционированного вскрытия.
Внутри нас ждёт стандартный набор бумажек, зарядный шнур с выходом USB-C/Lightning и сами наушники. Всё без изменений.
Они так (не)похожи
Дизайн AirPods третьего поколения выполнен на основе AirPods Pro. Если смотреть невооруженным взглядом на два кейса, то AirPods 3 можно принять за AirPods Pro и наоборот. Новый кейс стал немного короче и чуть выше.
Кажется, что Apple совсем ничего не поменяла. По факту, Apple улучшила внешние и технические характеристики беспроводной гарнитуры, что заметно их выделяет на фоне других AirPods.
Кейс AirPods 3 имеет магниты MagSafe, которые предназначены для лучшей совместимости с другими аксессуарами. AirPods и ранее могли заряжаться беспроводным способом, но чехол не мог к ним примагничиваться.
Стоит заметить, что поддержка MagSafe уже повсеместно добавлены в новые выпуски AirPods Pro. На упаковке будет указано «Magsafe Charging Case». Также Apple добавили в новые наушники графитовую подкладку для устранения перегрева во время зарядки.
Впервые за всю историю AirPods кейс и наушники защищены от влаги по стандарту IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления). Для сравнения в AirPods Pro защищены только сами наушники, но не кейс. Стандартная защита IPX4 не спасет гарнитуру после глубокого погружения в воду, зато не пропустит капли дождя.
Если вы особо оберегаете свои устройства, то настоятельно рекомендую приобретать к AirPods силиконовый чехол. Кейсу достаточно попасть в сумку, чтобы обрести микроцарапины. Впрочем, кейс белый и внимание на этом зацикливать не стоит.
Особенности нового поколения
При подключении к наушникам, iPhone попросит обновить ПО до версии iOS 15.1, которая открывает все функции AirPods 3. При этом AirPods совместимы со старыми версиями ПО, но тогда будет доступен минимальный набор функций в пункте управления.
Внешнее отличие от AirPods Pro: контур кольца динамика шире, толще и выше. Ножка наушников стала заметно шире и короче, а датчики с микрофонами переместились на другую часть корпуса. Выполнено это для того, чтобы каждый наушник уверенно держался в ушном канале и не выпадал при физических активностях. Хотя, форма и размер наушников для каждого индивидуальна. В наушниках удобно находиться целый день и их практически не чувствуешь. Какого-либо дискомфорта, как это было в AirPods Pro – я не испытываю.
Отсутствие необходимости постукивания для переключения треков. В AirPods 3 (как и в AirPods Pro) отменили переключение музыки с помощью постукивания. Наушники на дужках имеют датчики давления, на которые нужно нажимать. Короткое нажатие переключает музыку, а длинное включает Siri. Очень легко и комфортно переключаются треки двумя нажатиями, нет неприятных ощущений от постукивания по ушам. Особенно переключение становится комфортным в холодное время года, когда ходишь в перчатках.
AirPods 3 теперь лучше понимают требования пользователя. Вытащил наушник, музыка остановилась. Это было и в прошлых поколениях, но здесь есть новизна. Теперь на место оптического датчика, который следит за нахождением наушника в ухе, отвечает датчик контакта с кожей. Поэтому, в кармане или на тумбочке, воспроизводить музыку гарнитура сама уже не сможет. Датчик точный и гораздо чувствительней.
Автономность
Время работы гарнитуры увеличилось всего лишь на час (было 5, стало 6 часов). Немощно, но всё же. Автономность зарядного кейса составляет около 30 часов, этого хватает на пять полных зарядок наушников. В моём случае на одном заряде наушники прожили неделю.
Официальные данные такие:
- До 6 часов в режиме прослушивания аудио;
- До 5 часов при использовании пространственного аудио;
- До 4 часов в режиме разговора;
- До 30 часов при использовании кейса.
Есть поддержка быстрой зарядки – 5 минут в кейсе обеспечат около 1 часа работы.
Со временем показатели автономности могут поменяться в меньшую сторону, но это типичная ситуация любой техники со встроенным аккумулятором.
Звук
Более крупная форма корпуса гарнитуры, к сожалению, не повлияла на пассивную изоляцию окружающего шума. Она все такая же, как и в предыдущих поколениях.
По звуковым функциям из моделей прошлого поколения остались наличие чипа H1, адаптивного эквалайзера и функции Airpods Max и AirPods Pro. Apple хорошо поработали над звуком и в данной модели хорошо слышны басы, яркие и чёткие средние частоты.
Звук сбалансированный, без каких-либо акцентов на конкретный жанр. В них можно слушать буквально всё – от джаза до тяжёлого металла. Никак не претендую на звание аудиофила, но смогу с уверенностью заявить, что звук качественный.
Кроме того, AirPods 3 получили адаптивный эквалайзер, который присутствует в AirPods Pro и AirPods Max. При помощи внешних микрофонов он автоматически регулирует параметры звука с учётом геометрии уха владельца.
Пространственное аудио – ещё одна новая функция, которая отлично подойдёт для просмотра фильмов с многоканальным звуком или прослушивания музыки. Пространственный звук использует комбинацию объемного звучания, которое есть в домашних кинотеатрах с Dolby Atmos. Это создает окружающее пространство трехмерных звуков, в котором вы чувствуете, что находитесь в центре него.
Ко всему этому можно включить динамическое отслеживание движения головы, которое будет создавать иллюзию, что вывод звука привязан к конкретному устройству. Когда поворачиваете голову, звуковое поле отклоняется влево или вправо, чтобы сохранить положение в пространстве.
Динамический пространственный звук является изюминкой этого поколения. Просмотр фильмов переходит на новый уровень и от этой функции я получил огромное удовольствие. Диалоги и действия персонажей происходили в трехмерном пространстве вокруг меня, когда я лежал на диване или неподвижно сидел в кресле. Настолько необычные ощущения.
Во время разговоров по FaceTime, звук исходит из того направления, в котором человек расположен на экране. Например, если я активно начинал общаться с группой людей по FaceTime, звук смещался или перемещался в одну или другую сторону в зависимости от того, куда я поворачивал голову или iPhone.
Фишка крутая, настоятельно рекомендую опробовать.
Из наушников в гарнитуру
Как и прежде, наушники я использую в качестве гарнитуры. Давно появилась привычка общаться через наушники, потому что руки свободны и параллельно ими можно что-то писать, чем прижимать смартфон к уху.
В разговорах с собеседником качество слышимости, микрофона и охвата речи не испортилось. Никто не жаловался, что у меня что-то булькает или слышны сторонние шумы. При этом без разницы – был я за рулём или на оживлённой улице.
Итого
Если вы пользователь техники Apple и у вас наушники второго поколения или вообще их нет, то очевидно, что купить AirPods 3 однозначно стоит. В них нет функции активного шумоподавления, которая есть в AirPods Pro, но есть свои новые «фишки» и особенности.
Ценник не такой маленький, но за эти деньги вы получите не только красивые анимации и качественный звук, а гораздо больше. Плавная работа с устройствами Apple, поддержка аксессуаров MagSafe и фирменные технологии в виде пространственного аудио и динамического отслеживания движения головы. Уже только от них можно получить целый спектр эмоций.
Плюсы
- Качественный звук
- Точный датчик контакта с кожей
- Полная защита от брызг по IPX4
- Пространственное аудио и Dolby Atmos
- Совместимость с аксессуарами MagSafe
Минусы
- Отсутствие шумодава
- Не для всех ушей
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