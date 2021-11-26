Инсайдер: VR-гарнитура Apple будет по мощности как Mac

Аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо из TF International Securities рассказал новые подробности о будущей гарнитуре виртуальной и дополненной реальности от Apple. По его словам, это будет автономное решение с мощным железом.

Новинке приписывают два дисплея Micro OLED с разрешением 4K производства Sony. Также она получит сразу два процессора — главный будет на уровне Apple M1, а вспомогательный займётся обработкой данных с датчиком. Помимо этого, гарнитура может получить 8 камер и другие сенсоры.

Пока что эти данные находятся на уровне слухов, потому неясно, сколько будет стоить такая система. Разные источники говорят о ценах от 1000 до 3000 долларов. Зато, по словам Куо, ждать её осталось недолго. Утверждается, что новинка выйдет к концу 2022 года.