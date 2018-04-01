Восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу

Apple начала продавать восстановленные версии iPhone XS и iPhone XS Max.

В онлайн-магазине Apple предлагаются iPhone XS и iPhone XS Max в трех цвета, а также в вариантах на 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Однако продажи начались только в США, но по всей видимости смартфоны совсем скоро появятся и в Европе.

Стоимость восстановленного iPhone XS с минимальными 64 ГБ составляет 699 долларов или около 43 тысяч рублей по текущему курсу.

Refurbished-модели мало чем отличаются от обычных моделей. Apple также собирает их на заводах из новых деталей, а также даёт годовую гарантию на исправную работу.