Владельцы iPhone жалуются на ошибку «Нет сети»

Владельцы айфонов начали жаловаться на странную ошибку «Нет сети», после обновления до iOS 14.7.1. Для её исправления не помогает перезагрузка, извлечение SIM-карты и даже сброс настроек сети.

При этом на баг жалуются все пользователи айфонов, которые могут обновиться до 14.7.1. А это смартфоны от iPhone 5s до iPhone 11.

Тем временем техническая поддержка Apple опубликовала инструкцию для её устранения. Выглядит она так:

Включить и выключить авиарежим;

Перезагрузить устройство;

Проверить обновления настроек оператора сотовой связи;

Перекинуть SIM-карту;

Сбросить настройки сети;

Обновить устройство ещё раз;

Связаться с оператором связи.

Однако многие пользователи сообщают, что это всё не помогает. Будем ждать решения проблемы от Apple в свежем обновлении.