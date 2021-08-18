Владельцы iPhone жалуются на ошибку «Нет сети»

Владельцы айфонов начали жаловаться на странную ошибку «Нет сети», после обновления до iOS 14.7.1. Для её исправления не помогает перезагрузка, извлечение SIM-карты и даже сброс настроек сети.
При этом на баг жалуются все пользователи айфонов, которые могут обновиться до 14.7.1. А это смартфоны от iPhone 5s до iPhone 11.
Тем временем техническая поддержка Apple опубликовала инструкцию для её устранения. Выглядит она так:
- Включить и выключить авиарежим;
- Перезагрузить устройство;
- Проверить обновления настроек оператора сотовой связи;
- Перекинуть SIM-карту;
- Сбросить настройки сети;
- Обновить устройство ещё раз;
- Связаться с оператором связи.
Однако многие пользователи сообщают, что это всё не помогает. Будем ждать решения проблемы от Apple в свежем обновлении.
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