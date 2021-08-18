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Владельцы iPhone жалуются на ошибку «Нет сети»

Владельцы айфонов начали жаловаться на странную ошибку «Нет сети», после обновления до iOS 14.7.1. Для её исправления не помогает перезагрузка, извлечение SIM-карты и даже сброс настроек сети.

При этом на баг жалуются все пользователи айфонов, которые могут обновиться до 14.7.1. А это смартфоны от iPhone 5s до iPhone 11.

Тем временем техническая поддержка Apple опубликовала инструкцию для её устранения. Выглядит она так:

  • Включить и выключить авиарежим;
  • Перезагрузить устройство;
  • Проверить обновления настроек оператора сотовой связи;
  • Перекинуть SIM-карту;
  • Сбросить настройки сети;
  • Обновить устройство ещё раз;
  • Связаться с оператором связи.

Однако многие пользователи сообщают, что это всё не помогает. Будем ждать решения проблемы от Apple в свежем обновлении.

Источник:
Apple

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