Владельцы iPhone 15 столкнулись с дефектными динамиками смартфона

Обладатели iPhone 15 столкнулись с проблемами в работе динамика. По их словам, на высокой громкости динамики издают искаженный звук, что снижает качество звучания и придает схожесть с дешевыми наушниками. Основная часть жалоб связана с верхним динамиком.

Один из пользователей отмечает, что проблема возникла практически сразу после покупки. По его ощущениям, будто в динамике находится жидкость. Другой владелец iPhone 15 Pro Max сообщил, что дребезжание звука наблюдается при воспроизведении определенных видео или в различных диапазонах частот.

Еще один пользователь дважды обращался к Apple с этой проблемой и дважды получал замену смартфона, поскольку дефект был признан.

На данный момент Apple не предоставила комментариев и остается неясным, является ли неисправность на физическом или программном уровне.