Владельцы электромобилей смогут бесплатно проезжать по платным дорогам в России до конца года

Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами в России с 1 марта по экспериментальной программе, которая продлится до конца года. Как сообщает газета «Коммерсантъ», для этого необходимо получить транспондер в офисе Автодор-Платные дороги, который можно купить или взять в аренду. Владельцам автомобилей необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие, что их машина оснащена электромотором.

Если попытаться использовать транспондер на другой машине, то со счета, связанного с транспондером, спишут полную стоимость проезда, а сам транспондер будет отключен от эксперимента.

Если результаты эксперимента будут признаны положительными, то Минэкономики, Минтранс и Минфин подготовят поправки к закону «Об автомобильных дорогах», которые позволят владельцам электромобилей ездить бесплатно по всем платным дорогам в России.