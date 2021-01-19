Владельцы AirPods Max жалуются на быстрый разряд наушников

Пользователи недавно вышедших AirPods Max жалуются на проблемы с быстрым разрядом наушников. Все недовольство они высказывают на официальном форуме Apple и дашборде Reddit.

Основная их жалоба связана с быстрой разрядкой AirPods Max. От этого даже не спасает фирменный чехол Smart Case, который должен переводить наушники в режим пониженного энергопотребления и тем самым сберегать аккумулятор.

«Я полностью заряжаю свои Airpods Max, аккуратно кладу их в чехол Apple, а когда я собираюсь их использовать, через несколько часов или на следующий день они издают “звук смерти”, указывающий на низкий заряд батареи. Я вижу, что батарея опустилась до 1%. Не то поведение, которое я ожидаю от наушников за 549 ​​долларов». Сообщение от пользователя на форуме техподдержки Apple

Например, за ночь заряженные на 100% наушники могут опуститься до 1%. Из-за чего происходит быстрый разряд пока неизвестно. Есть только предположения, что это связано с недавним обновлением прошивки 3C16.

Первый раз новый аксессуар Apple подвергся критике из-за того, что в наушниках нет выключателя питания, и они должны храниться внутри Smart Case, чтобы перевести их в режим пониженного энергопотребления. Однако впоследствии Apple заявила, что использование чехла не имеет большого значения.

Впрочем, это не первая проблема с AirPods Max, о которой сообщалось: некоторые владельцы сообщали о проблеме конденсации внутри самих наушников.