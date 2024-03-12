Владельцы PlayStation лишились своих купленных игр из-за неизвестной ошибки

Владельцы PlayStation 4, PlayStation 5 и PS Vita столкнулись с проблемой потери доступа к цифровым версиям игр, которые они ранее приобрели.

Из-за ошибки CE-117773-6 пользователи не могут загружать, запускать и обновлять свои игры, а попытка восстановить лицензии приводит к полному удалению купленных игр из библиотеки.

Более 50 пользователей на форуме Reddit подтвердили существование этой проблемы, которая часто появляется после покупки DLC или обновленных версий игр через PlayStation Plus.

Официального заявления от Sony пока нет, а в поддержке рекомендует избегать обновления лицензий, чтобы не потерять доступ к играм. Скорее всего, в дальнейшем удаленные библиотеки восстановят, однако, пока неясно сколько времени на это потребуется.