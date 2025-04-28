«ВКонтакте» упростила верификацию профилей и сообществ

Соцсеть «ВКонтакте» упростила процесс получения верификации для профилей и сообществ. Теперь для получения синей галочки нужно иметь от 5000 подписчиков и публиковать хотя бы один материал в 30 дней — это может быть пост, статья, видео, клип или история.

Подать заявку на верификацию может владелец сообщества или официальный представитель через настройки профиля. Новые правила уже вступили в силу.

Ранее, с 2023 года, для получения «галочки» требовалось публиковать не менее четырёх постов и десяти историй ежемесячно. А до этого, с 2019 года, верификация в «ВКонтакте» была доступна тем, кто мог подтвердить свою известность или предоставить документы о связи аккаунта с бизнесом.