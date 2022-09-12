ВКонтакте запустила приложение «Бег» для любителей спорта

Новый сервис «Бег» помогает вести активный образ жизни, общаться с другими спортсменами, а также участвовать в соревнованиях и спортивных челленджах.

Социальная сеть ВКонтакте запустила сервис «Бег» внутри мини-приложения платформы «Здоровье». В первую очередь оно направлено на любителей бега, которые находят пользователей по интересу, а также принимают участие в онлайн-соревнованиях.

В мини-приложении реализована рейтинговая система между пользователями ВКонтакте. С её помощью пользователи могут соревноваться с друзьями, выполнять спортивные челленджи и получать награды от сервиса.

Кроме того, сервис «Бег» собирает всю подробную статистику бега: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные калории — таким образом, юзерам ещё удобнее следить за своей беговой активностью.

Дополнительно приложение позволяет делиться маршрутами, ставить индивидуальные цели и участвовать в массовых «вызовах».

Как заявляют представители ВКонтакте, таким образом они планируют построить самое большое в стране сообщество любителей бега из числа многомиллионной аудитории соцсети.

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