ВКонтакте обновил приложение для iPad

На планшетах снова можно слушать любимую музыку, а ещё — звонить друзьям и отправлять голосовые сообщения, смотреть клипы, истории и другие видео. Более того, приложение теперь будет обновляться одновременно с мобильным: оно универсальное для iPhone и iPad и адаптируется под большой экран.

В версии для iPad будет комфортнее смотреть видео, редактировать фото, читать объёмные документы, играть в игры, создавать посты — делать всё, для чего лучше подходит большой экран.

Запуск поддержали размещением наружной рекламы в пяти городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. На макетах изображены реальные отзывы пользователей и ответы на них.

В новой версии доступны видеозвонки — можно бесплатно и без ограничений по времени общаться с коллегами или проводить уроки. Приложение поддерживает внешнюю клавиатуру — с ней можно писать сообщения с мощной аргументацией или развёрнутые ответы. Если печатать неудобно, мысль можно наговорить — на iPad теперь есть и голосовые сообщения. А ещё планшет выручит, когда нужно решить срочный вопрос, а телефон разрядился.

На iPad теперь можно слушать любую музыку из ВКонтакте, а ещё смотреть клипы и любые другие видео — прямые эфиры, истории, познавательные ролики. Также на iPad будет работать большинство мини-приложений ВКонтакте — можно заказать еду или приобрести что-то на AliExpress.

Обновлённая версия приложения для iPhone и iPad будет доступна всем пользователям в течение дня.