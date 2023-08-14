VK запустила VK Видео на iOS

Бета-версия VK Видео стала доступна на iOS. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android.

В мобильном приложении доступен просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учётом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы.

Полноформатный запуск запланирован на осень текущего года.