Анонс Xiaomi POCO M6 – стильный ультрабюджетник с камерой 108 Мп

Компания Xiaomi без лишнего шума представила свой новый бюджетный смартфон POCO M6. Устройство повторяет Redmi 13, который дебютировал несколько дней назад.

Главным отличием POCO M6 от Redmi 13 является измененный дизайн задней крышки смартфона, а также другие цветовые варианты.

Технические характеристики Xiaomi POCO M6

Дисплей: 6,79 дюймов, IPS, 2460х1080, 396 ppi, 90 Гц, 550 нит

Процессор: MediaTek Helio G91-Ultra

ОЗУ: 6/8 ГБ

ПЗУ: 128/256 ГБ

Камеры: основная – 108 Мп (f/1.75, Samsung ISOCELL HM6), макро – 2 Мп (f/2.4), фронтальная – 13 Мп (f/2.45)

Аккумулятор: 5030 мАч, поддержка быстрой зарядки 33 Вт

Безопасность: боковой сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, водозащита IP53

Связь: 4G, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, ИК-порт, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, A-GPS

ОС: HyperOS (Android 14)

Цены на Xiaomi POCO M6

6/128 ГБ – $129

8/256 ГБ – $149

Напомним, в конце прошлого года Xiaomi представила POCO M6 5G, который несмотря на низкую стоимость получил поддержку 5G-сетей и свежий чип MediaTek набирающий в тесте AnTuTu более 418 000 баллов.