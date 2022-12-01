VK выпустила «умную» колонку «Капсула Нео» за 3990 рублей

Компания VK объявила об открытии предзаказов на колонку «Капсула Нео». Это новая модель которая оснащена более качественными динамиками и имеет новый дизайн. Пока что есть версии в сером и голубом цветах, а в будущем появятся чёрные, зелёные и оранжевые модели.

Колонка оснащена динамиками на 5 Вт. Есть цифровой дисплей, который адаптируется под освещение и показывает время, погоду и другие данные. В колонку встроен голосовой помощник «Маруся», который умеет подбирать музыку, читать новости, сообщения и ленту «ВКонтакте», а также управлять устройствами «умного» дома. Вместе с колонкой будет идти подписка на «VK Музыку» и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.

Размеры колонки составляют 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г (у предыдущей версии — 305 г).

Цена составляет в рознице 3990 рублей, по предзаказу с 1 по 11 декабря — 2990 рублей.

Умные колонки также есть у «Яндекса». На сайте The GEEK можете почитать обзоры на Станция Мини 2 и Станция 2.