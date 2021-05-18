ВКонтакте появился сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте»

Социальная сеть ВКонтакте запустила сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте». С его помощью пользователь может арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки через соцсеть. Прокат ВКонтакте запущен сервисом Ситимобил совместно с VK, а первым партнёром выступил кикшеринг Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и других партнёров-вендоров аренды самокатов.

«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в приложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети. Оплачивать поездки можно также внутри приложения. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.

На старте Прокат ВКонтакте доступен пользователям из Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону — парковки самокатов можно будет найти по всему городу. В течение сезона география сервиса будет расширяться в другие регионы. Прокат ВКонтакте будет доступен во всех городах работы партнёров, в 2021 году это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.

Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть её можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям Проката ВКонтакте будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.

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