ВКонтакте запускает публикацию клипов с ПК

Пользователи соцсети ВКонтакте открыли доступ к загрузке коротких вертикальных видео в VK Клипы с ПК в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS.

Новая опция рассчитана на тех пользователей, которые для создания своих клипом используют профессиональные инструменты на ПК. Ранее им приходилось монтировать видео на ПК, пересылать на смартфон и их в VK Клипы.

Загрузить видео можно при помощи кнопки «Опубликовать клип» в разделе «Клипы» в левом меню версии ВКонтакте для компьютера. Все опции остались без изменений: хронометраж до трёх минут, поддержка разрешения Full HD и 60 FPS.

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