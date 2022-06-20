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VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей

Сервис коротких вертикальных видео VK Клипы разработал новую рекомендательную систему и обновлённую технологическую платформу с высоким потенциалом производительности. Теперь бесконечная лента коротких видео непрерывно перестраивается под интересы и настроение аудитории.

Система в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы каждого пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту клипов, опираясь на зрительский отклик — реакции и комментарии. Система считывает как позитивные сигналы, так и негативные: например, с помощью кнопки «Это не интересно» пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определённый контент. На основе взаимодействий зрителя с роликами лента клипов будет обновляться, подстраиваясь под интересы и настроение пользователя прямо сейчас.

Чтобы наиболее точно выстраивать ленту рекомендаций, алгоритмы машинного обучения анализируют каждый ролик в VK Клипах, определяют, что именно в нём происходит и о чём конкретно говорят герои, находят знаменитостей в кадре и распределяют клипы по жанрам и категориям.

Сами рекомендации при этом стали разнообразнее: к уже существующим механизмам добавили собственную нейросетевую технологию поиска дубликатов. Новая разработка позволяет анализировать видеоряд и аудиодорожку каждого клипа, находить и отсеивать повторяющиеся ролики, даже если у них разный хронометраж и разрешение, применены фильтры или наложены шумы. Таким образом в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент, а не его копии.

Более того, в топ рекомендаций теперь будет попадать в 2 раза больше роликов — благодаря обновлению в схеме отбора контента. Она стала более устойчивой к накруткам и даёт равные шансы абсолютно для всех авторов: любой оригинальный контент, не нарушающий правила ВКонтакте, сможет попасть в рекомендации, получить внимание подходящей аудитории и стать популярным, если понравится зрителям.

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Источник:
VK

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