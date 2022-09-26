Приложение VK пропало из App Store

Приложение социальности сети «ВКонтакте» исчезло из App Store. Более того, нельзя найти дочернее приложение музыкального сервиса «VK Музыка». Приложение для Android пока остаётся доступным в Google Play. Это заметил один из редакторов The GEEK.

Пока неизвестно почему пропало приложение из цифрового магазина App Store. Вконтакте относится к холдингу VK (бывший Mail.ru Group), их сервисы и приложения Apple «не кошмарила». Все удаления до этого момента доставались проектам Сбера. Например, на днях из App Store пропал сервис 2GIS.

Обновлено 22:51: Почта Mail.ru и другие приложения от VK пропали из App Store.

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