Приложение «2ГИС» удалили из App Store

Apple удалила приложение для навигации «2ГИС» из App Store. В цифровом магазине Google Play для Android, оно всё ещё доступно.

Как отмечают в «2ГИС», уже установленное приложение на iPhone продолжит работу, а данные в нём будут обновляться. Главное, не сгрузите его случайно — тогда заново скачать сервис не получится.

Также разработчики заявляют, что не получали никаких предупреждений от Apple перед удалением из App Store.

Напомним, что с 2020 года сервис навигации на 72% принадлежит «Сберу». Ранее «СберБанк» и другие приложения банка, были удалены из App Store и Google Play.

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