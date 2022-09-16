Смартфон vivo Y35 заметно подешевел в России

Компания vivo объявила о специальном предложении на смартфон Y35. Модель на 64 ГБ флеш-памяти будет предлагаться в у официальных продавцов по специальной цене — 14 999 рублей (вместо 17 999 рублей).

Напомним, что vivo Y35 получил 6,58-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Работает устройство на платформе Snapdragon 680 в паре с 4 ГБ оперативной памяти.

Специальная цена на vivo Y35 действует уже сегодня.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!