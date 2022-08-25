Vivo Y35 с 90 Гц дисплеем представлен в России

Компания vivo представила для российского рынка смартфон Y35 на базе операционной системы Android 12, оснащённый процессором Snapdragon 680 (6 нм), 4 ГБ оперативной памяти + 4 ГБ виртуальной памяти и 90 Гц дисплеем с разрешением FHD+.

Основная тройная камера получила 50 Мп со светосильным датчиком. Камера для селфи обладает разрешением в 16 Мп.

Модель vivo Y35 доступна в цветах «Чёрный агат» и «Золотой рассвет» по цене от 17 999 рублей.

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