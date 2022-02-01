Смартфон vivo Y33s с камерой на 50 Мп появился в России

Новый смартфон vivo Y33s с 50 Мп основной камерой с автофокусом по глазам, аккумулятором на 5000 мА·ч с 18 Вт быстрой зарядкой поступает в российскую продажу в двух версиях с объемом памяти 128 ГБ или 64 ГБ.

Смартфон имеет дисплей с диагональю 6,58 дюйма. Толщина с плоской рамкой 2,5D составляет 8 мм, а ёмкость аккумулятора — целых 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт

Новинку можно приобрести за 19 990 и 17 990 рублей у официальных партнёров компании и в официальном интернет-магазине vivo. Яркая модель Y33s подойдет тем, кто хочет быть в центре внимания и делиться яркими впечатлениями.

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