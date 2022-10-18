Смартфоны vivo V25 и V25e предлагаются со скидкой в 3 000 рублей

Компания vivo объявила о специальном предложении на смартфоны vivo V25 и V25e в официальном интернет-магазине.

Корпус смартфонов V25 серии производится из фотохромного стекла, который меняет оттенок под воздействием солнечного света. Корпус V25 доступен в окрасе «Морская волна», который меняет оттенок с синего на голубовато-зелёный.

С 17 октября 2022 года модели предлагаются в официальном интернет-магазине со скидкой в 3 000 тысячи рублей. Например, V25 отдают за 34 999 рублей (вместо 37 999 рублей), а vivo V25e за 24 999 рублей (вместо 27 999 рублей).

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