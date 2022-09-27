Серия смартфонов vivo V25 официально представлена в России

Компания vivo объявила о выходе на российский рынок новых смартфонов серии V25 на российский рынок. Так в рознице появятся сразу три модели: V25 Pro, V25 и V25e с 64 Мп камерой и гибридной стабилизацией.

vivo V25

Все три смартфона обладают быстрой зарядкой FlashCharge. Объём оперативной памяти V25 и V25e составляет 8 ГБ, но её можно расширить за счёт встроенной. Старшая модель V25 Pro предлагает сразу 8 или 12 ГБ на выбор. Сердцем V25 и V25e выступает процессор MediaTek Dimensity 900, а V25 Pro оснащается более продвинутым MediaTek Dimensity 1300.

Стоимость следующая:

vivo V25e 8/128 ГБ — 27 999 рублей;

vivo V25 8/256 ГБ — 37 999 рублей

Старшая модель vivo V25 Pro появится в продаже позже.

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