Показан реалистичный концепт ноутбука Nothing Book (1)

Создатель YouTube-канала Concept Central опубликовал концептуальный ролик с необычным ноутбуком Nothing Book (1). Кроме того, ролик оценил лично Карл Пей.

Видео с продолжительностью в одну минуту показывает, как может выглядеть ультрабук от новой компании сооснователя OnePlus.

Дизайн устройства напоминает корпус 14-дюймового MacBook Pro на M1 Pro, но с большим количеством портов и логотипом Nothing на крышке.

Клавиатура выполнена из фирменного «пиксельного» шрифта Nothing, а уже под ней расположен тачпад. Рядом с тачпадом находится катушка для беспроводной подзарядки и светодиодный индикатор Glyph Interface. Всё полностью соответствует дизайну бренда.

Пока неизвестно, собирается ли Nothing выпускать ноутбуки, но основатель Nothing Карл Пей видео оценил и сделал ретвит на свою страницу.

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