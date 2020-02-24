Vivo представит концептуальный смартфон APEX 2020 на этой неделе

Vivo сообщила, что представит концептуальный смартфон APEX 2020 в Пекине 28 февраля. Этот смартфон, как и многие другие, должны были представить на MWC 2020, но мероприятие отменили.

Официальный тизер новинки показывает изогнутую грань дисплея и цифру «120». Последняя может означать частоту обновления экрана 120 Гц, но это только предположение. По слухам, фронтальная камера APEX 2020 будет подэкранной.

На другом анонсе показана тыльная сторона смартфона с круглым модулем камеры.

В прошлом году в январе Vivo представляла свой первый концептуальный смартфон APEX 2019. Тогда устройство было абсолютно лишено портов и кнопок.

Больше о новинке ничего не известно. Остаётся только дождаться официального мероприятия компании.