Vivo представит концептуальный смартфон APEX 2020 на этой неделе
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Новости

Vivo представит концептуальный смартфон APEX 2020 на этой неделе

Vivo сообщила, что представит концептуальный смартфон APEX 2020 в Пекине 28 февраля. Этот смартфон, как и многие другие, должны были представить на MWC 2020, но мероприятие отменили.

Официальный тизер новинки показывает изогнутую грань дисплея и цифру «120». Последняя может означать частоту обновления экрана 120 Гц, но это только предположение. По слухам, фронтальная камера APEX 2020 будет подэкранной.

Vivo APEX 2020

На другом анонсе показана тыльная сторона смартфона с круглым модулем камеры.

Vivo APEX 2020

В прошлом году в январе Vivo представляла свой первый концептуальный смартфон APEX 2019. Тогда устройство было абсолютно лишено портов и кнопок.

Больше о новинке ничего не известно. Остаётся только дождаться официального мероприятия компании.

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