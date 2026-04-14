Продажи Vivo V70 стартуют в России

Производитель вновь делает ставку на камеры и портретный режим.
Редакция The GEEK сегодня в 13:35
С 15 апреля в России начнутся продажи нового смартфона Vivo V70. Производитель традиционно делает акцент на возможностях портретной съемки, однако в новинке внимание также уделили автономности и производительности системы.

Vivo V70 оснащен 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, узкими рамками толщиной 1,25 мм и встроенным ультразвуковым 3D-сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой смартфона стал процессор Snapdragon 7 Gen 4, а в качестве операционной системы используется OriginOS 6. За автономность отвечает аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

V70 — первый смартфон V-серии с возможностью записи видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду. Основная камера получила 50-Мп сенсор размером 1/1.56 дюйма с OIS. Его дополняют 50-Мп перископ с 3-кратным оптическим зумом и OIS, 8-Мп широкоугольный объектив и 50-Мп фронталка с автофокусом.

Vivo V70 будет доступен в российских магазинах электроники и на маркетплейсах в двух конфигурациях памяти по следующим ценам:

  • 8/256 ГБ — 39 999 рублей;
  • 12/256 ГБ — 44 999 рублей.
