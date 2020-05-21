Vivo объявила скидки на смартфоны Y19 и Y12

Vivo объявила о продлении распродажи и предоставляет скидки на новые модели Y19 и Y12. До 31 мая при покупке флагмана компании V17 в подарок идёт фитнес-браслет в официальном интернет-магазине vivo, а также можно получить промокод на следующую покупку при покупке любого смартфона.

Новая стоимость смартфона Y19 составляет 9 990 рублей (вместо 11 990 рублей) по промокоду «VIVOY12».

Смартфоны по акции будут продаваться с 19 мая по 8 июня 2020 года в официальном интернет-магазине vivo, а также в интернет-магазинах партнеров «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС и «Связной».