Vivo объявила о скидках в честь «Киберпонедельника»
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Новости

Vivo объявила о скидках в честь «Киберпонедельника»

В честь «Киберпонедельника» компания vivo объявила о распродаже в фирменном интернет-магазине. Скидки на популярные смартфоны vivo достигнут 20%

Акция будет действовать на следующие смартфоны:

  • vivo V17 Neo — 15 990 рублей (вместо 19 990 рублей);
  • vivo Y19 – 12 990 рублей (вместо 14 990 рублей),
  • vivo Y12 – 9 990 рублей (вместо 11 990 рублей).

Кроме того, на смартфон V17 в цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» можно получить скидку в 15%, если выбрать покупку по «трейд-ин».

Акция продлится с 27 по 30 января.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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