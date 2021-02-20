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Новости

Vivo iQOO Neo5 — новые утечки

Уже было объявлено, что модель Vivo iQOO Neo5 будет показана в марте. На днях в интернете появилось реальное изображение смартфона, который работает на чипсете Snapdragon 870. Также стало известно, что аппарат имеет 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ и графическую оболочку — OriginOS.

На изображении мы видим смартфона, на котором фронтальная камера выполнена в виде стандартной капли на экране. Наклейка на дисплее раскрывает нам некоторые нюансы в работе смартфона. Так, надпись «8+3 ГБ ОЗУ» некоторых ввела в заблуждение. Но представители компании объяснили, что это некая технология, которая позволяет выгружать часть оперативной памяти.

Среди других известных на сегодня технических характеристики, стоит выделить наличие аккумулятора на 4 400 мАч с поддержкой проводной зарядки до 88 Вт и беспроводной до 66 Вт. Если верить данным, то Vivo iQOO Neo5 поступит в продажу по цене 465 долларов. Отметим, что это пока самый дешевый смартфон с такой мощной зарядкой.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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