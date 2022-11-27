Vivo готовит конкурента Redmi A1 за $100

Китайская компания vivo начала активную подготовку к выпуску ультрадоступного смартфона Vivo Y02. Об этом свидетельствует сайт вьетнамского магазина электроники, который принимает предзаказы на будущую новинку.

В качестве процесса в смартфоне будет использоваться устаревший восьмиядерный чипсет Helio P22 от MediaTek. Объём оперативной памяти составит всего 2 ГБ, а для хранения данных выделят 32 ГБ. Дисплей на 6,51 получит матрицу IPS с разрешением HD+ (1440 х 720 пикселей). Основная камера на 8 Мп, а фронтальная — 5 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч. Сам смартфон будет работать под управлением Android 12 Go с «урезанной» оболочкой от vivo.

Живые снимки Vivo Y02, которые показал инсайдер Equal Leaks

Выход Vivo Y02 должен произойти в начале декабря. Ожидаемая стоимость составит не более $100, что сделает его прямым конкурентом Redmi A1. Появится ли модель на российском рынке — неизвестно.