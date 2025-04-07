Видеотизер нового бюджетного игрофона серии Tecno Pova слили в сеть

Tecno готовится к запуску в Индии нового смартфона линейки Pova. Незадолго до анонса в сеть слили видеотизер, в котором фигурируют дизайн блока камер и некоторые особенности новинки.

На кадрах видно, что смартфон получит заднюю панель с треугольным модулем камер. Внутри — как минимум два объектива и светодиодная вспышка, размещенные вертикально. Ниже модуля расположился оранжевый элемент, который, вероятно, может быть связан с кнопкой питания.

Кроме того, в ролике фигурирует слоган «Портал к вершине», а также есть намек на то, что модель может называться Tecno Pova Curve. Кстати, такое название недавно упоминалось в сертификационных документах.

Пока о характеристиках и названии устройства информации нет, но появление промо-материалов говорит о скором анонсе.