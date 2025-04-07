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Видеотизер нового бюджетного игрофона серии Tecno Pova слили в сеть

Официальный анонс не за горами.

Tecno готовится к запуску в Индии нового смартфона линейки Pova. Незадолго до анонса в сеть слили видеотизер, в котором фигурируют дизайн блока камер и некоторые особенности новинки.

На кадрах видно, что смартфон получит заднюю панель с треугольным модулем камер. Внутри — как минимум два объектива и светодиодная вспышка, размещенные вертикально. Ниже модуля расположился оранжевый элемент, который, вероятно, может быть связан с кнопкой питания.

Кроме того, в ролике фигурирует слоган «Портал к вершине», а также есть намек на то, что модель может называться Tecno Pova Curve. Кстати, такое название недавно упоминалось в сертификационных документах.

Пока о характеристиках и названии устройства информации нет, но появление промо-материалов говорит о скором анонсе.

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Источник:
91mobiles
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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