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Видео: тест на прочность Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

Вчера были представлены смартфоны со складными дисплеями Galaxy Z Fold5 и Z Flip5, а сегодня в Сети опубликовано видео, в котором показано как Samsung тестирует свои устройства в разных условиях.

Официальные тесты компании состоят из восьми этапов и включают в себя:

  • 200 000 циклов открытия/закрытия при комнатной температуре 25 °C;
  • Цикл повторяющихся падений в центрифуге;
  • Погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров в течении 30 минут;
  • Заливание струями воды из форсунок под давлением;
  • Испытание в климатической камере в разных условиях окружающей среды;
  • Тест падения с высоты на твёрдую поверхность;
  • Тест дисплея на точность распознавания стилуса S Pen;
  • Испытание прочности экрана путём серий ударов стальным шаром.

Видео тестирования:

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Источник:
Samsung Newsroom

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