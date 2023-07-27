Видео: тест на прочность Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

Вчера были представлены смартфоны со складными дисплеями Galaxy Z Fold5 и Z Flip5, а сегодня в Сети опубликовано видео, в котором показано как Samsung тестирует свои устройства в разных условиях.
Официальные тесты компании состоят из восьми этапов и включают в себя:
- 200 000 циклов открытия/закрытия при комнатной температуре 25 °C;
- Цикл повторяющихся падений в центрифуге;
- Погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров в течении 30 минут;
- Заливание струями воды из форсунок под давлением;
- Испытание в климатической камере в разных условиях окружающей среды;
- Тест падения с высоты на твёрдую поверхность;
- Тест дисплея на точность распознавания стилуса S Pen;
- Испытание прочности экрана путём серий ударов стальным шаром.
Видео тестирования:
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