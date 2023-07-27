Видео: тест на прочность Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

Вчера были представлены смартфоны со складными дисплеями Galaxy Z Fold5 и Z Flip5, а сегодня в Сети опубликовано видео, в котором показано как Samsung тестирует свои устройства в разных условиях.

Официальные тесты компании состоят из восьми этапов и включают в себя:

200 000 циклов открытия/закрытия при комнатной температуре 25 °C;

Цикл повторяющихся падений в центрифуге;

Погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров в течении 30 минут;

Заливание струями воды из форсунок под давлением;

Испытание в климатической камере в разных условиях окружающей среды;

Тест падения с высоты на твёрдую поверхность;

Тест дисплея на точность распознавания стилуса S Pen;

Испытание прочности экрана путём серий ударов стальным шаром.

Видео тестирования: