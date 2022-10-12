Valve выпустила обновлённое мобильное приложение Steam

По словам разработчиков, они переделали клиент и оснастили его улучшенным фреймворком. Кроме того, «освежили» дизайн и добавили несколько опций вроде настраиваемых оповещений.
Какие изменения произошли в приложении Steam:
- Авторизация в учётной записи без ввода пароля путём сканирования QR-кода;
- Новый экран библиотеки с доступом ко всему игровому контенту пользователя Steam;
- Возможность удалённо загружать игры на ПК;
- Новый интерфейс и дизайн;
- Настраиваемые уведомления и вкладки;
- Улучшенный экран магазина;
- Возможность подключить к приложению несколько учётных записей Steam.
Обновлённое приложение Steam уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.
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