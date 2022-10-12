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Valve выпустила обновлённое мобильное приложение Steam

По словам разработчиков, они переделали клиент и оснастили его улучшенным фреймворком. Кроме того, «освежили» дизайн и добавили несколько опций вроде настраиваемых оповещений.

Какие изменения произошли в приложении Steam:

  • Авторизация в учётной записи без ввода пароля путём сканирования QR-кода;
  • Новый экран библиотеки с доступом ко всему игровому контенту пользователя Steam;
  • Возможность удалённо загружать игры на ПК;
  • Новый интерфейс и дизайн;
  • Настраиваемые уведомления и вкладки;
  • Улучшенный экран магазина;
  • Возможность подключить к приложению несколько учётных записей Steam.

Обновлённое приложение Steam уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

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Источник:
Steam
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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