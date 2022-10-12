Valve выпустила обновлённое мобильное приложение Steam

По словам разработчиков, они переделали клиент и оснастили его улучшенным фреймворком. Кроме того, «освежили» дизайн и добавили несколько опций вроде настраиваемых оповещений.

Какие изменения произошли в приложении Steam:

Авторизация в учётной записи без ввода пароля путём сканирования QR-кода;

Новый экран библиотеки с доступом ко всему игровому контенту пользователя Steam;

Возможность удалённо загружать игры на ПК;

Новый интерфейс и дизайн;

Настраиваемые уведомления и вкладки;

Улучшенный экран магазина;

Возможность подключить к приложению несколько учётных записей Steam.

Обновлённое приложение Steam уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

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