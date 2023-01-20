Смартфонам OPPO, OnePlus и Realme снова доступна функция записи звонков

Одной из полезных функций Android-смартфонов является запись звонков и она может пригодиться в различных ситуациях. Но в силу загадочных обстоятельств производители устройств OPPO, OnePlus и Realme начали заменять собственное приложение «Телефон» на стандартное от Google.

Однако ситуация меняется и в каталоге Google Play появилось фирменное приложение для замены стандартной «звонилки» под названием ODialer. Оно совместимо только со смартфонами OPPO, OnePlus и Realme под управлением Android 12 и новее.

Внешний вид выполнен в минималистичном стиле, есть функции записи звонков и группировки вызовов по группам.

Загрузить ODialer можно в Google Play и APKMirror.