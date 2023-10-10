Valve не будет выпускать Counter-Strike 2 на macOS

Об отказе от выпуска стало известно из документа поддержки Valve. Игра Counter-Strike 2 не будет поддерживать DirectX 9, 32-разрядные операционные системы и macOS. По словам компании, активных игроков в CS:GO на macOS было менее 1%.

Представители Valve также рекомендовали доигрывать в устаревшую версию CS:GO. Её поддержка закончится 1 января 2024 года. Кроме того, такие пользователи могут запросить возврат средств, если они играли в CS:GO с марта 2023 года по 27 сентября 2023 года, вне зависимости от того, когда они приобрели прайм-статус в CS.

В дальнейшем Counter-Strike 2 будет запускаться только на 64-разрядных системах Windows и Linux.