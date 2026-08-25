Доступ к Siri AI после выхода iOS 27 может открываться через очередь

Siri AI может сохранить систему очереди после публичного релиза iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate. На такую возможность указывает код седьмых бета-версий операционных систем Apple.

Разработчик Mactracker обнаружил новую инфраструктуру для отображения динамического времени ожидания. После записи в очередь система сможет показывать пользователю примерный срок получения доступа к Siri AI. Apple сможет менять его удаленно в зависимости от нагрузки и доступных серверных мощностей.

Когда доступ будет открыт, устройство отправит уведомление. Сейчас сервер возвращает сообщение о том, что пользователь получит уведомление после появления новой Siri на его устройстве.

Подобная очередь уже действует во время тестирования Siri AI. После выхода первой бета-версии iOS 27 пользователям требовалось отдельно записываться на получение доступа, а ожидание у некоторых тестеров занимало несколько дней.

Apple подтвердила выпуск Siri AI для совместимых устройств осенью 2026 года, но не сообщала, сохранится ли очередь после публичного релиза. Поэтому найденный механизм пока нельзя считать подтверждением того, что ждать доступа придется всем пользователям.