В Яндекс Картах появились комбинированные маршруты с такси и метро

В приложении для Android в Москве и Санкт-Петербурге теперь доступна удобная опция для планирования поездок на общественном транспорте. Карты предоставляют возможность создать комбинированный маршрут, включая заказ такси до станции метро.

Теперь приложение автоматически предлагает оптимальную станцию для начала вашей поездки, учитывая текущую ситуацию на дорогах. Кроме того, оно рассчитывает общее время в пути, обеспечивая более комфортное перемещение. И, что удобно, заказ такси можно осуществить прямо на этапе выбора маршрута.